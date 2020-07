O atacante Rodrygo, que disputou 19 jogos pelo Real Madrid na campanha do título do Campeonato Espanhol, 11 deles como titular, revelou que não esperava ter participação tão ativa logo em sua temporada de estreia no clube madrilenho.

"Creio que minha primeira temporada foi muito boa, mais até do que eu esperava. Eu não esperava jogar tanto, estou muito contente", declarou à Real Madrid TV o jogador de 19 anos, que marcou dois gols em 'La Liga'.