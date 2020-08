A Roma anunciou nesta terça-feira a contratação do meia-atacante espanhol Pedro Rodríguez, que passou as últimas cinco temporadas no Chelsea e assinou vínculo contratual até 30 de junho de 2023.

"Estou muito feliz de estar aqui em Roma. Estou emocionado com esse novo desafio e com poder competir por nossos objetivos nas próximas temporadas. Agradeço a torcida por me acolher na chegada. Espero fazê-los felizes", disse o jogador revelado pelo Barcelona.