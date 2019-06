O meia Oscar Romero, do Xangai Shenhua, afirmou nesta sexta-feira que a prioridade da seleção do Paraguai na Copa América será consolidar uma equipe para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

"O objetivo é chegar da melhor forma nas eliminatórias. O técnico (Eduardo Berizzo) está há pouco tempo (no cargo), mas esse torneio será um teste fundamental para que ele tire suas conclusões", disse Romero em entrevista coletiva concedida no Rio de Janeiro.