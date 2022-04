O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho comparou nesta terça-feira a temporada atual do Barcelona com a primeira em que defendeu o clube catalão, em 2003-2004.

"Parece um pouco com minha época, em que começamos um pouco mais e logo demos a volta por cima. Tomara que possam fazer o mesmo", avaliou o brasileiro sobre os 'Blaugranas', que estão na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 12 pontos a menos que o Real Madrid.