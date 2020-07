Ronaldinho Gaúcho está preso no Paraguai há quatro meses em um caso até agora sem solução, acusado de entrar no país vizinho com um passaporte com conteúdo falso em 6 de março, junto com o irmão e empresário, Roberto Assis, que também está detido.

O melhor jogador do mundo em 2004 e 2005 e Assis permaneceram no Grupamento Especializado da Polícia Nacional até o dia 7 de abril, quando pagaram fiança de US$ 1,6 milhão e desde então estão em prisão domiciliar em um hotel em Assunção, sem poderem deixar o território paraguaio.