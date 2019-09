Ronaldinho Gaúcho disputará uma partida de exibição com a camisa do Independiente Santa Fé no dia 17 de outubro, no estádio El Campín, em Bogotá contra um adversário a ser definido, segundo informações divulgadas pelo clube colombiano nesta quarta-feira.

"Em 17 de outubro, serei mais um 'León'", afirmou o craque brasileiro em vídeo publicado pelo Santa Fé nas redes sociais.