Presidente do Valladolid, Ronaldo declarou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que "é natural" receber uma remuneração por ser mandatário do clube, pagamento que será aprovado na próxima assembleia de acionistas, e lembrou que ocupa o cargo "há mais de dois anos sem cobrar um euro sequer".

"Não recebi nenhum euro nesses mais de dois anos, e agora entendo que a situação do clube é mais confortável. Como estou trabalhando no desenvolvimento da marca e realizando novos projetos para que agregue mais valor, é natural que receba", argumentou em entrevista concedida no estádio José Zorrilla.