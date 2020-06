O ex-atacante Ronaldo afirmou nesta quinta-feira não é favorável ao retorno dos jogos de futebol no Brasil, que acontece ainda hoje, com jogo entre Bangu e Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

"Deveriam seguir o exemplo da Europa, quando só se pensou em voltar as competições quando os contágios caíram muitíssimo. Sou contra", garantiu o presidente do Valladolid, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Ronaldo concedeu entrevista coletiva que foi organizada na Espanha pelo Banco Santander e foi questionado sobre declarações recente do italiano Fabio Capello, que o comandou no Real Madrid, o exaltou como melhor jogador com quem trabalhar, apesar dos problemas com a balança.

"Eu não me recusava a perder peso, me recusava a ir me pesar. Perdia quando era necessário. No fim, tivemos pequenos problemas, mas resolvemos tudo. Nos encontramos um montão de vezes e fica a história", se divertiu o astro.

"Capello foi um dos melhores técnicos de toda a história. É um grande amigo, um personagem muito importante no futebol, mas ele queria me pesar todo dia. Tive problema com ele", completou.

Na entrevista coletiva, Ronaldo ainda falou sobre alguns nomes que considera promissores para o futebol mundial. O dono e presidente do Valladolid destacou que, se estivesse no comando do Real Madrid, faria investida pelo atacante francês Kylian Mbappé.

"Ele lembra um pouco a mim, pela velocidade, por como finaliza. Me lembra dos meus tempos de jogador", afirmou o brasileiro.

Além disso, ao lendário camisa 9 ainda foi pedida a avaliação por outro atacante que surgiu recentemente, o norueguês Erling Haaland, que despontou no Red Bull Salzburg e começou bem a trajetória pelo Borussia Dortmund, que defende desde janeiro.

"Acho que é um grande jogador. Contudo, ainda é jovem. Está fazendo um ano muito bom, com muitos gols. Vamos ver como terminará", disse o ex-jogador.

Ronaldo ainda garantiu apostar muitas fichas em dois jovens brasileiros que foram contratados recentemente pelo Real Madrid, Vinicius Júnior, ex-Flamengo, e Rodrygo, ex-Santos.

"Acredito que terão papel importante. Têm que seguir mostrando seu valor, ganhando espaço no futebol mundial. Não são titulares indiscutíveis, mas têm qualidade para alcançar isso. Precisam seguir melhorando", garantiu o agora dirigente.

CHILENOS E URUGUAIOS.

Durante a entrevista coletiva, Ronaldo ainda foi perguntado sobre alguns ex-companheiros e outros jogadores da atualidade que atuam ou atuaram no futebol espanhol. Entre eles, relembrou a antiga parceria com Iván Zamorano.

"Estivemos muito tempo juntos na Inter de Milão. Para mim, foi o melhor chileno da história", disse o brasileiro.

Sobre um compatriota de 'Bam Bam', como o ex-jogador era conhecido, o também atacante Alexis Sánchez, que defende atualmente o clube 'nerazzurri' da Itália, Ronaldo ainda respondeu se seria um possível alvo para o clube que preside.

"Ele tem muita qualidade e se não triunfar na Inter, tem as portas do Valladolid abertas para venha e esteja conosco", disse.

Além disso, Ronaldo foi questionado sobre o talento dos uruguaios Luis Suárez, do Barcelona, e Edinson Cavani, que deixará no fim da temporada o Paris Saint-Germain e é alvo de muita especulação sobre o próximo destino.

"São grandes atacantes. Suárez acaba de voltar de lesão e tem um fim de temporada promissor. Com Cavani, não sabemos o que vai acontecer. Vai estar no mercado. Desejo sorte a ele", concluiu o brasileiro.