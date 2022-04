O presidente do Real Valladolid, Ronaldo Nazario. EFE/Arquivo

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno, atual presidente do Valladolid, afirmou nesta quinta-feira só venderia o clube, que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol, para alguém que "possa aportar mais" do que ele e não para obter lucro"

"O dia que o fizer, será pensando no melhor para o clube e para a cidade", explicou o brasileiro, durante um evento organizado pela Associação de Imprensa Esportiva de Valladolid.