O ex-atacante da seleção brasileira Ronaldo afirmou nesta quinta-feira que quatros anos é um período muito grande de intervalo entre Copas do Mundo e defendeu a iniciativa da Fifa de reduzir a periodicidade do torneio para apenas dois anos.

"Há muitos benefícios para este novo calendário. Ter a competição mais importante do mundo a acada dois anos seria espetacular. Ontem, em um jantar com muitos amigos, falamos de como foi belo o Mundial da Rússia, de tudo o que aconteceu desde então e como sentimos falta, porque é um torneio para o mundo, que todo mundo está vendo, disse o atual presidente do Valladolid, da Espanha.