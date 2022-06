O ex-atacante Ronaldo recebeu uma camisa do Compostela, com o número 96 às costas, em referência ao ano em que marcou emblemático gol atuando pelo Barcelona, no estádio de San Lázaro, em jogo pelo Campeonato Espanhol.

Em 12 de outubro daquele ano, o então dono da camisa 9 dos 'Blaugranas', anotou um golaço, depois de receber a bola no meio de campo, se livrou de quase meio time do Compostela e tocou na saída do goleiro Fernando, em imagem que, quase três décadas depois, segue rodando o mundo.