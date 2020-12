O ex-atacante Ronaldo receberá um salário fixo pelo trabalho como presidente do Valladolid, que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol, conforme definiu nesta segunda-feira a junta de acionistas do clube.

O valor que o antigo jogador da seleção brasileira receberá será determinado pelo Conselho de Administração do Valladolid, de acordo com o orçamento aprovado para cada temporada.