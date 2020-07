Os jogadores de futebol estão "cada vez mais comprometidos" com causas sociais e "mais conscientes sobre a força que têm" para impulsionar ações beneficentes, disse Ronaldo, o 'Fenômeno', durante uma conversa com o meia espanhol Juan Mata, do Manchester United, no fórum virtual WFS Live.

"Em geral, os jogadores estão cada vez mais comprometidos. Eles estão cada vez mais conscientes da força que têm, embora seja verdade que ainda cometem erros, eu os cometi quando era jovem", analisou o ex-jogador brasileiro durante uma mesa redonda sobre o impacto social dos jogadores neste fórum virtual organizado com o World Football Summit.