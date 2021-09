O ex-atacante Wayne Rooney afirmou nesta quinta-feira que seguirá no comando do Derby County, apesar da crise financeira do clube, que entrou em intervenção judicial e, por isso, perdeu 12 pontos na segunda divisão Campeonato Inglês.

Como os 'Rams' tinham conquistado dez pontos no campo, passaram a ter dois negativos, despencando assim da 12ª para a 24ª e última colocação na tabela da competição.