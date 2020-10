O ex-zagueiro Roque Júnior afirmou nesta terça-feira, em entrevista à Agência Efe, que não acredita na possibilidade de Thiago Silva, do Chelsea, em "outra Copa do Mundo", em referência a que será disputada no Catar, no fim de 2022.

Em entrevista à Agência Efe, o campeão do torneio em 2002 defendeu "a renovação" do elenco comandado por Tite.