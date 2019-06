O técnico colombiano Reinaldo Rueda revelou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, que conversou com os jogadores do Chile sobre a "maldição do campeão", que atormenta os últimos vencedores da Copa do Mundo, para que o mesmo não aconteça com o detentor do título da Copa América.

"O que acontece? O campeão sai na primeira fase, porque chega caminhando um metro acima do teto. Se chegarmos acreditando que somos os campeões, que ninguém pode nos vencer, acontecerá o mesmo que aconteceu com brasileiros, italianos, espanhóis e alemães no Mundial", afirmou o ex-Flamengo.