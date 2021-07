O técnico da Colômbia, Reinaldo Rueda, elogiou nesta quinta-feira a maneira como os jogadores se adaptaram à sua ideia de jogo durante a Copa América, na qual os 'Cafeteros' encerrarão a participação nesta sexta-feira na disputa de terceiro lugar contra o Peru no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

O ex-treinador do Flamengo declarou em entrevista coletiva que está feliz com "a grande lealdade e a receptividade" dos jogadores. "Houve uma resposta muito positiva a nosso trabalho, orientação e um firme compromisso de colocar no caminho o que foi e o que é esta Copa América e as Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar", declarou Rueda em entrevista coletiva.