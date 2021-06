O técnico da Colômbia, Reinaldo Rueda, destacou nesta quinta-feira o volume ofensivo demonstrado por sua equipe, apesar de um empate sem gols com a Venezuela, e elogiou o desempenho do goleiro adversário, Wuilker Faríñez, que segurou o resultado para a 'Vinotinto' no duelo no Estádio Olímpico de Goiânia, pela segunda rodada do grupo B da Copa América.

"Hoje falhamos ao concluir algumas das muitas chances de gol que foram criadas. Acho que a Colômbia propôs o jogo, buscou o jogo, criou chances, e talvez o bom desempenho do goleiro Faríñez nos tenha impedido de desequilibrar a nosso favor", declarou Rueda em entrevista coletiva no Estádio Olímpico de Goiânia.