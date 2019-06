Apesar da derrota para o Uruguai por 1 a 0 desta segunda-feira no Maracanã, que deixou o Chile na segunda posição do grupo C da Copa América, o técnico colombiano Reinaldo Rueda disse que tem algumas coisas boas para tirar da partida no Rio de Janeiro já pensando no mata-mata do torneio continental.

"Foi um jogo muito equilibrado. Sabíamos que teríamos pela frente um adversário muito forte, com muito conjunto por jogar junto e da mesma maneira há muitos anos, com um sistema de jogo muito aplicado e que traz dificuldade. Mas o Chile também fez um grande jogo, demonstrou personalidade e ordem", analisou Rueda em entrevista coletiva após a derrota.