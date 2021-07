Os russos conquistaram nesta segunda-feira o título olímpico por equipes masculinas na ginástica artística, o primeiro desde a medalha de ouro conquistada há 25 anos, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.

Desde então, os cinco títulos disputados foram conquistados por Japão e China, que também marcaram presença no pódio em Tóquio, com a prata para a equipe da casa e o bronze para os chineses. No Rio de Janeiro, em 2016, os russos ficaram com a prata.