Em derrota contundente na Ariake Arena, o Brasil foi superado por 3 sets a 0 pelos russos nesta terça-feira, na terceira rodada do vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Apesar do equilíbrio durante grande parte do jogo, os russos, liderados pelo oposto Mikhaylov e o ponteiro Volkov, sempre demonstraram mais facilidade para pontuar e saíram vencedores com parciais de 25-22, 25-20, 25-20.