São Paulo e Corinthians estão entre os clubes que buscam contratar o lateral-direito espanhol Juanfran, que está se despedindo do Atlético de Madrid após oito anos e meio, segundo apurou a Agência Efe.

O defensor, que fez 355 partidas com a camisa 'colchonera' e conquistou sete títulos, foi procurado primeiramente pelo Tricolor, a partir da indicação do diretor-esportivo do clube paulista, Raí. Depois, o Timão entrou na corrida pelo jogador.