No retorno à Taça Libertadores após quatro anos de ausência, o São Paulo estreou no torneio com uma derrota de virada, por 2 a 1, para o Binacional, atual campeão peruano, na altitude de Juliaca, a 3.825 metros do nível do mar.

A equipe treinada por Fernando Diniz saiu na frente, aos 20 minutos do primeiro tempo, com gol de Alexandre Pato. Após tabelar com Daniel Alves, Pablo recebeu na área e tocou para o camisa 7 marcar.

Pablo ainda perdeu duas grandes chances de ampliar, e a vantagem durou até o intervalo, mas o São Paulo não conseguiu manter a pegada demonstrada no início do jogo.

Pouco após os times voltarem ao gramado, aos quatro minutos da segunda etapa, o time da casa empatou com gol de Marco Rodríguez que chutou entre as pernas de Tiago Volpi.

Aos 32, o Binacional virou com Arango, que chutou da entrada da área, no canto do goleiro são-paulino. Faltou fôlego para o Tricolor reagir na atitude.

Com a derrota, o São Paulo termina a primeira rodada do grupo D sem pontuar, assim como o River Plate, que perdeu para a LDU por 3 a 0 e ocupa a lanterna. O time equatoriano lidera por saldo de gols, com a mesma pontuação que o Binacional, vice-líder.

Na próxima rodada, o São Paulo receberá a LDU no Morumbi, na quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Mais cedo, o River jogará em casa contra o Binacional. EFE

vnm/rd