O São Paulo ficou mais distante de uma classificação para as oitavas de final da Taça Libertadores nesta terça-feira ao perder para a LDU de Quito por 4 a 2 no estádio Casablanca, na altitude de mais de 2,8 mil metros da capital equatoriana.

A LDU manteve a liderança do grupo D, com nove pontos, dois a mais que o segundo colocado, o River Plate, que foi a Lima e goleou o Binacional por 6 a 0. O Tricolor continua em terceiro lugar, com quatro pontos, um a mais que o atual campeão peruano.