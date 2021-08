A missão do Paris Saint-Germain de contratar o atacante argentino Lionel Messi encontra dois grandes obstáculos, conforme publica a imprensa francesa nesta sexta-feira: o alto salário do ex-jogador do Barcelona, e a prioridade do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, de renovar o contrato de Kylian Mbappé.

O "L'Équipe" e o "Le Parisien" coincidem ao falar da "complexidade" da operação, que faria o astro receber salário anual estimado de 80 milhões de euros (R$ 487,2 milhões) para se juntar a Neymar, o próprio Mbappé, o zagueiro espanhol Sergio Ramos, o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma.