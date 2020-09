O treino do San Lorenzo foi suspenso nesta quinta-feira para que todos os jogadores e a comissão técnica fossem submetidos a testes de coronavírus, após os contágios do treinador, Mariano Soso, e do atacante Nicolás Fernández.

"Elenco, comissão técnica e auxiliares do San Lorenzo foram submetidos a novos exames de PCR no estádio Bidegain. O clube retomará os treinos nesta sexta-feira, às 9h (mesmo horário de Brasília)", informou o perfil do clube nas redes sociais.

Na segunda-feira, Soso testou positivo para coronavírus e foi isolado do elenco. No dia seguinte, a diretoria decidiu isolar "de maneira preventiva" o meia Lucas Menossi e Fernández, que tiveram febre.

Fernández testou positivo logo depois e, na quarta-feira, o clube isolou o meia Alexander Díaz, "que realizou a recuperação de sua lesão em contato próximo com Nicolás Fernández".

O San Lorenzo, que assim como os demais clubes argentinos voltou aos treinos no dia 10 de agosto, já havia anunciado o contágio do capitão da equipe, o zagueiro Fabricio Coloccini.

A Associação do Futebol Argentino (AFA) considerou concluída a temporada 2019/2020 e ainda não estabeleceu uma data para o começo da próxima edição do Campeonato Argentino.