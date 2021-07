O Real Madrid poderá voltar a jogar como mandante no Santiago Bernabéu a partir do dia 11 ou 12 de setembro, uma vez divulgado nesta quarta-feira o calendário da nova temporada do Campeonato Espanhol, para o qual o clube pediu para disputar as três primeiras rodadas fora de casa, de modo a avançar na reforma do estádio.

Após visitar Alavés, Levante e Betis, a equipe treinada por Carlo Ancelotti enfrentará o Celta de Vigo na quarta rodada, confronto que ocorrerá em um sábado ou domingo.