O atacante uruguaio Santiago Silva, do Argentinos Juniors, testou positivo em um exame antidoping realizado em abril, segundo informaram à Agência Efe fontes da Associação do Futebol Argentino.

'El Tanque' foi suspenso de forma provisória até que seja realizada a contraprova. De acordo com os protocolos de preservação da informação, a Comissão Nacional Antidoping não confirmou o resultado positivo ao ser consultada, mas fontes do clube já confirmam a informação e esperam o resultado do segundo exame.