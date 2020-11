O Santos visitará a LDU de Quito, no Equador, nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Taça Libertadores, de olho em quebrar uma sequência irregular atuando fora de casa, já que não vence atuando longe da Vila Belmiro desde o dia 17 de outubro.

O Peixe, que liderou o grupo G da competição, com 16 pontos conquistados, em 18 possíveis, ganhou pela última vez na condição visitante em duelo com o Coritiba, que terminou com o placar de 2 a 1. Kaio Jorge e Soteldo balançaram a rede para a equipe paulista, que saltava naquele momento para o quarto lugar do Campeonato Brasileiro.