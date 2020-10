Em confronto direto no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o Santos venceu o Olimpia por 3 a 2 nesta quinta-feira e se classificou para as oitavas de final da Taça Libertadores com uma rodada de antecipação e já garantido na liderança do grupo G.

Autor dos dois gols do time anfitrião, Recalde começou a partida em baixa e proporcionou que o Peixe fizesse 1 a 0, aos 14 minutos do primeiro tempo, ao cometer pênalti em Madson. Carlos Sánchez cobrou e converteu.