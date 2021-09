O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, reclamou nesta quarta-feira sobre a dificuldade na liberação de alguns jogadores para as seleções sul-americanas e disse ser necessário que as entidades que regem o futebol precisam de mudanças para que essas equipes possam atuar completas.

"Após este jogo contra a Bolívia, temos que repensar muitas coisas. O que aconteceu com o empréstimo dos jogadores não pode acontecer novamente", declarou Scaloni em entrevista coletiva antes do duelo com 'La Verde', nesta quinta, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela décima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.