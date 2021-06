Na véspera de mais uma edição do clássico do Rio da Prata, desta vez no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, pelo grupo A da Copa América, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, elogiou o Uruguai e enalteceu a dupla de ataque adversária, formada por Edinson Cavani e Luis Suárez.

"É uma das melhores seleções do mundo. Sou um fã deles desde sempre, tenho muitos conhecidos e amigos nesse país. O jogo de amanhã é o típico jogo que todos querem ver. É uma seleção importante não só a nível sul-americano, mas também mundial. São duas seleções muito competitivas", declarou o treinador argentino em entrevista coletiva.