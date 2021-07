O técnico Lionel Scaloni garantiu nesta sexta-feira que a seleção da Argentina não buscará na final da Copa América neste sábado, no Maracanã, qualquer tipo de revanche contra o Brasil, mas sim a coroação de um projeto que começou depois da Copa do Mundo de 2018.

"Eu não acredito em revanche. Acredito no trabalho que temos feito, acredito em um projeto que chega ao seu melhor momento amanhã porque é uma final", declarou o treinador ao ser perguntado se havia algum sentimento de vingança pela derrota nas semifinais do torneio continental por 2 a 0 no Mineirão, há dois anos.