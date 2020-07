O Schalke 04 anunciou nesta terça-feira ter recebido uma garantia financeira do governo do estado da Renânia do Norte-Westfália, para tentar minimizar a grave crise financeira que o clube atravessa e foi agravada pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

"O Schalke 04 pediu a garantia com a esperança de ser considerado como qualquer empresa. O clube é consciente da responsabilidade que implica uma garantia dessas", aponta comunicado divulgado pela diretoria dos Azuis Reais.