A única maneira de igualar o nível do Brasil é dar o máximo, e se não pode jogar de igual para igual, tem que correr, disse nesta segunda-feira o técnico do Paraguai, Guillermo Barros Schelotto, sobre a partida de amanhã entre as seleções pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva hoje antes da viagem para Belo Horizonte, Barros Schelotto fez questão de reforçar a moral de seus jogadores, de olho nas três últimas rodadas da competição.