8 out 2019

EFE Berlim 8 out 2019

O meia Bastian Schweinsteiger, campeão mundial com a seleção da Alemanha em 2014, no Brasil, e atualmente jogador do Chicago Fire, anunciou nesta terça-feira que se aposentará como jogador ao término da temporada.

"A hora chegou: gostaria de agradecer a vocês e às minhas equipes Bayern de Munique, Manchester United, Chicago Fire e Seleção Alemã, e, claro, (a ex-tenista e atual esposa do jogador) Ana Ivanovic e minha família pelo apoio", declarou o alemão no Twitter.