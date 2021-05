A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou nesta quinta-feira que a Argentina será a primeira seleção a utilizar Fan Tokens do "Socios.com", o primeiro site de criptoativos esportivos do mundo.

"Estamos muito contentes de anunciar este importante acordo com uma marca multinacional e inovadora como o Socios.com. Desde que assumimos a nossa gestão, encaramos o desafio de gerar mais receitas para a AFA, desenvolver novas unidades de negócio e potencializar a presença comercial da nossa seleção no mundo", explicou Claudio Tapia, presidente da AFA, em comunicado.