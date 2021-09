A seleção da Argentina retornou na madrugada desta segunda-feira ao país, após a suspensão do jogo com a seleção brasileira, que deveria ter sido completado ontem na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

O voo que levou a delegação da 'Albiceleste' de São Paulo para Buenos Aires aterrissou por volta de 0h de hoje (pelo horário local e de Brasília), três dias antes do duelo com a Bolívia, também pela competição qualificatória para o Mundial que será realizado no Catar.