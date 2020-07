Um algoritmo criado pelo engenheiro Pablo Sartor pode desmistificar alguns relatos de como foi a partida decisiva da Copa do Mundo de 1950, na qual o Uruguai venceu o Brasil por 2 a 1, há exatos 70 anos, em um Maracanã lotado por cerca de 200 mil pessoas.

"Cresci escutando que esse jogo havia sido um inferno para o Uruguai, que o Brasil era uma seleção muito superior, que na base da garra, de suportar bem a pressão e aproveitar muito bem as chances que teve, o Uruguai ganhou", explicou o uruguaio, criador do sistema de análise de dados.

O algoritmo de Sartor, baseado em relatos radiofônicos e transcrição de lances em publicações escritas, processa e identifica "todos os instantes em que os jogadores tiveram protagonismo" e reconhece cada atleta separadamente. A partir daí, é elaborado o criador chama de "máquina de estados cronometrados".

De acordo com o algoritmo, a seleção brasileira, então comandada por Flávio Costa, teve 60% da posse de bola no jogo, contra 40% da 'Celeste'.

Segundo Sartor, é possível identificar, além da posse de bola, a porcentagem de atividade ou intensidade de trabalho de cada um dos jogadores que estiveram em campo e a evolução dos dados ao longo da partida.

O engenheiro uruguaio identificou, por exemplo, que até o gol que abriu o placar a favor do Brasil, marcado por Friaça aos dois minutos da etapa final, a posse de bola dos anfitriões era de 57%. Dali até a virada no placar, 32 minutos depois, quando Ghiggia fez o segundo do Uruguai (Schiaffino marcou o primeiro), o índice dos brasileiros chegou a 64%.

"Diz-se que o segundo tempo ficou mais intenso, mas a realidade que nós observamos é que a dinâmica da partida caiu. Cai o Brasil, em 18%, e cai o Uruguai, em 11%. Isso se entende como a quantidade de rotação da bola entre diferentes jogadores. No primeiro tempo, há mais jogo coletivo e toque de bola", argumentou.

Para Sartor, que é professor na Escola de Negócios de Montevidéu, um dado curioso da etapa complementar é que, apesar do domínio indicado pela posse de bola brasileira, nos 11 minutos finais o goleiro uruguaio, Máspoli, teve menos trabalho do que em outros momentos da partida.

CHOQUE DE ESCOLAS.

"O que se pode ver através dessa análise é que foi um jogo de estilos diferentes. Uma equipe de muito controle contra outra mais vertical e agressiva. Mas uma partida igual, em que uma das seleções teve sete chances, e a outra, seis. O resultado poderia ter sido um empate, a vitória do Brasil por um gol", avaliou.

"Não tem nada de inacreditável, nem de sorte", acrescentou o engenheiro.

Sartor garante que os dados apresentados a partir do algoritmo fazem "cair por terra" a teria de que o jogo que decidiu o campeão da Copa do Mundo de 50 foi obra da sorte, com certa dose de falta de merecimento, diante de um rival superior.

"É uma forma de fazer justiça com nossos jogadores. Gostamos de repetir que foi uma façanha, que naquele dia alcançaram algo impossível. Se repetimos isso, estamos dizendo que aqueles jogadores não estavam à altura do adversário", afirmou.

O especialista indicou que há uma margem de erro que vai de 5% a 10% em relação à realidade, já que não há imagens na íntegra da partida, apenas registros das transmissões de rádio.

70 ANOS DO MARACANAZO.

O jogo, que ficou conhecido como Maracanazo, completa 70 anos nesta quinta-feira. Em 16 de julho de 1950, o Brasil entrou na última rodada do quadrangular final da Copa do Mundo para enfrentar o Uruguai precisando apenas de um empate para erguer o inédito troféu.

Com a vitória no Maracanã lotado, a Celeste Olímpica sagrou-se campeã pela segunda vez na história, já que também havia levado a melhor na primeira edição da competição, realizada em 1930, no Uruguai.

Raúl Martínez.