A seleção brasileira iniciou nesta quarta-feira a caminhada rumo ao nono título da Copa América, com a apresentação de seis jogadores, dos 23 convocados por Tite, na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Três deles chegam após a conquista do título do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra nas duas últimas semanas, o goleiro Ederson, o volante Fernandinho e o atacante Gabriel Jesus. Além deles, desembarcaram o volante Casemiro, do Real Madrid, o meia-atacante David Neres, do Ajax, e o atacante Richarlison, do Everton.