Jogar no estádio do Maracanã, palco da maior façanha do futebol uruguaio e ao qual a bicampeã mundial retornará nesta segunda-feira pra enfrentar o Chile, em confronto que valerá a liderança do grupo C da Copa América, é muito especial para os pupilos de Óscar Tabárez.

"É um orgulho, uma honra, algo incrível voltar a jogar no Maracanã", declarou o atacante Cavani ao ser perguntado a respeito do antigo 'Maior do Mundo'.