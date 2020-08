O argentino Gustavo Alfaro, que comandou o Boca Juniors entre janeiro e dezembro do ano passado, foi anunciado nesta quarta-feira como novo técnico da seleção equatoriana, pouco mais de um mês do pedido de demissão do holandês Jordi Cruyff.

"Após uma grande análise, de vários candidatos, concluímos que o ideal para dirigir nossa seleção durante as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, seja o argentino Gustavo Alfaro", disse o presidente da federação local, Francisco Egas.