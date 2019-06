A seleção brasileira fez nesta terça-feira o último treino na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, antes viagem para Brasília, onde será disputado o amistoso de amanhã com o Catar, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Na atividade, Tite teve oportunidade de repetir a escalação que utilizou no domingo e que adiantou como a que será a do penúltimo teste antes do torneio: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Coutinho; Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus.