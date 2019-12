A seleção brasileira feminina de futebol voltou a golear o México neste domingo, dessa vez por 4 a 0, em amistoso disputado na Fonte Luminosa, em Araraquara, e com isso encerrou o ano invicta sob o comando da sueca Pia Sundhage.

Após vitória por 6 a 0, em duelo que aconteceu na quinta-feira, na Arena Corinthians, as donas da casa começaram de forma avassaladora e balançaram a rede logo aos 9 do primeiro tempo, graças a bela conclusão de Cristiane.

Aos 26, Debinha cobrou falta com imensa categoria e anotou o segundo. O terceiro saiu aos 38, mais uma vez com Cristiane balançando a rede, completando trama do ataque verde e amarelo. Na etapa complementar, jogada em ritmo mais lento, coube a Vic Albuquerque dar números finais ao duelo.

Sob o comando de Pia Sundhage, que assumiu depois da Copa do Mundo, o Brasil disputou quatro partidas e venceu todas, com saldo de 15 gols anotados e apenas três sofridos. EFE

mat/bg