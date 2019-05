Após um dia e meio de folga, desde a tarde do último domingo, a seleção brasileira retomou os treinos de preparação para a Copa América nesta terça-feira com cinco "reforços", e o técnico Tite já conta com 16 atletas na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

O lateral Daniel Alves, novo capitão da seleção, os zagueiros Marquinhos e Éder Militão e os meia Philippe Coutinho e Arthur se apresentaram na manhã desta terça a Tite. Os cinco se juntaram aos 11 atletas que já vinham trabalhando na Granja, mas tiveram folga ontem.