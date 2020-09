Com o moral elevado por se o líder do Campeonato Brasileiro após dez rodadas disputadas, mas com uma série de desfalques, o Internacional volta a atenção para a Taça Libertadores, em que também ocupa a primeira posição em sua chave e pela qual enfrentará o América de Cali nesta quarta-feira, no Beira-Rio.

Antes da pausa no torneio continental provocada pela pandemia de coronavírus, o Inter havia vencido a Universidad Católica por 3 a 0, também em casa, e empatado com o Grêmio em 0 a 0 no estádio do rival. Dessa maneira, lidera o grupo E com quatro pontos e saldo melhor que o do Tricolor gaúcho.