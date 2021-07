Uma das maiores potências esportivas do planeta, a Rússia não terá bandeira hasteada e hino executado mais uma vez em uma edição de Jogos Olímpicos em caso de conquistas por parte de seus atletas em Tóquio.

Isso se deve à suspensão imposta pela Agência Mundial Antidoping (Wada), devido ao esquema de dopagem patrocinado pelo governo do país, que foi revelado antes da edição anterior do megaevento poliesportivo, no Rio de Janeiro, em 2016.