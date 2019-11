Juventus e Inter de Milão, que disputam ponto a ponto a liderança do Campeonato Italiano, entrarão em campo neste sábado, pela 13ª rodada da competição, para atuar fora de seus domínios, antes de compromissos importantes para ambos na Liga dos Campeões.

A equipe de Turim lidera a competição com 32 pontos e visitará Bérgamo, para enfrentar a Atalanta. A notícia principal, no entanto, é a de uma ausência, a do atacante português Cristiano Ronaldo, que ficou fora da lista de relacionados pelo técnico italiano Maurizio Sarri para a partida.

A decisão, no entanto, não faz parte de nenhuma crise, apenas uma forma de preservar o camisa 7, que disputou 180 minutos dos dois compromissos mais recentes da seleção de Portugal nas Eliminatórias para a Eurocopa, depois de apresentar dores em um dos joelhos durante partidas da Juve.

A ideia é que Cristiano esteja 100% fisicamente para encarar o Atlético de Madrid, nesta terça-feira, pela quinta rodada do grupo D da 'Champions', em que uma vitória ou empate em 0 a 0 ou 1 a 1, garante a primeira colocação antecipada, além do mando de campo nas oitavas de final.

A Atalanta, por sua vez, ocupa a quinta colocação, com 22 pontos, dois a menos que Lazio e Cagliari, que completam o G-4 do Italiano. A equipe também está no torneio continental, em que recebe o Dínamo de Zagreb, da Croácia, na quarta-feira, com a obrigação de vencer para seguir com chances de classificação.

A Inter de Milão, por sua vez, aparece na segunda posição da competição, com 31 pontos. Os 'nerrazzurri' irão até o território do concorrente, a cidade de Turim, mas para encarar o Torino, que ocupa o 12º posto do campeonato, com 14 pontos.

Mais uma vez, o atacante chileno Alexis Sánchez será desfalque para o time comandado por Antonio Conte. O jogador, que está emprestado pelo Manchester United, não entra em campo desde o fim de setembro, devido uma tendinite, e só fez quatro partidas nesta temporada.

Depois de encarar o Torino, a Inter viajará até a República Tcheca, para visitar o Slavia Praga, pelo grupo F da Liga dos Campeões. Caso perca, e o duelo entre Barcelona e Borussia Dortmund termine empatado, o vice-líder do Italiano dará adeus ao torneio continental.

Terceira colocada, a Lazio, do experiente volante brasileiro Lucas Leiva, entrará em campo apenas no domingo, também para atuar fora de seus domínios. A equipe de Roma visitará o Sassuolo, que aparece no 13º posto, com 13 pontos.

Principal surpresa da competição, o Cagliari, que está em quarto, o que representaria retorno à 'Champions' após 40 anos, é mais um time que jogará fora de casa na rodada. O representante da Sardenha encarará neste domingo o Lecce, 16º, com dez pontos.

A Roma, que ocupa o sexto lugar e fecha a zona de classificação para competições continentais, com 22 pontos, receberá neste domingo o Brescia, do atacante italiano Mario Balotelli.

O Napoli, que está apenas em sétimo, com 19 pontos, visitará neste sábado o Milan, que segue flertando com o rebaixamento, no 14º posto, com 13 pontos. A equipe do sul do país visitará na quarta-feira o Liverpool, precisando de uma vitória para avançar na 'Champions'.

Programação da 13ª rodada do Campeonato Italiano:.

Sábado.

Atalanta - Juventus.

Milan - Napoli.

Torino - Inter de Milão.

Domingo.

Bologna - Parma.

Roma - Brescia.

Sassuolo - Lazio.

Verona - Fiorentina.

Sampdoria - Udinese.

Lecce - Cagliari.

Segunda-feira.

Spal - Genoa.