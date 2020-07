Contratado em janeiro como técnico da seleção do Equador, o holandês Jordi Cruyff, filho da lenda Johan Cruyff, deixou o cargo nesta quarta-feira, com o rompimento do contrato com a federação de futebol do país (FEF), que vigorava até julho de 2022.

Uma fonte da FEF confirmou à Agência Efe que as duas partes chegaram a um acordo para que a quebra do vínculo acontecesse sem qualquer pagamento de dinheiro adicional e revelou que o holandês recebeu apenas o valor correspondente a entre um mês e meio e dois meses de trabalho. Dessa forma, Cruyff e toda a comissão técnica abriram mão de mais de cinco meses de salário.