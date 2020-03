Enquanto os eventos esportivos estão suspensos na Itália devido à epidemia de coronavírus, o atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus, decidiu nas últimas horas se "refugiar" na cidade natal, Funchal, junto com a família para ficar ao lado da mãe, internada desde 2 de março devido a um acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com jornais locais do arquipélago da Madeira, em Portugal, o jogador está junto com a namorada, Georgina Rodríguez, e os filhos na residência em Funchal.

Como a mãe de CR7 ainda se recupera e o futebol está parado na Itália, a imprensa local especula uma permanência prolongada do jogador.

A última partida disputada por Cristiano Ronaldo - a milésima da carreira - foi no dia 8 de março, quando a Juventus venceu a Inter de Milão por 2 a 0. EFE

cgg/vnm